Japan šalje u svemir prvi satelit od drveta (FOTO)

Prvi drveni satelit na svijetu izgradili su japanski istraživači koji kažu da će njihova mala kockasta letjelica biti lansirana na raketi "Spejs eksa" u septembru.

Svaka strana eksperimentalnog satelita koju su razvili naučnici sa Univerziteta Kjoto i kompanija za sječu šuma "Sumitomo Forestry" ima samo 10 centimetara.

Kreatori očekuju da će drveni materijal potpuno izgorjeti kada uređaj ponovo uđe u atmosferu – potencijalno pružajući način da se izbjegne stvaranje metalnih čestica kada se satelit vrati na Zemlju.

Te metalne čestice mogle bi imati negativan uticaj na životnu sredinu i telekomunikacije, rekli su programeri kada su najavljivali završetak izgradnje satelita.

"Sateliti koji nisu napravljeni od metala trebalo bi da postanu praksa i u stvari nešto što je mejnstrim", rekao je Takao Doi, astronaut i profesor na Univerzitetu U Kjotu.

Programeri planiraju da satelit, napravljen od drveta magnolije, nazvan "LignoSat", predaju svemirskoj agenciji JAXA sljedeće nedjelje.

Biće poslat u svemir raketom "Spejs eksa" iz centra "Kenedi" u septembru, ka Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS).

