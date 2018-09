Japanac prvi turista na Mesecu

Japanski milijarder i modni tajkun Jusaku Maezava (42) biće prvi svemirski turista koji će poleteti prema Mesecu raketom Muskove kompanije SpaceX.

Na put oko Meseca voziće ga raketa BFR, grdosija koja bi ljude trebalo da vodi i prema Marsu, ali je još u ranoj fazi razvoja.

Misija je trenutno planirana za 2023. godinu, a to će biti i prvi dolazak ljudi do Mjeseca nakon 1972. godi

"Vrlo je hrabar zbog toga što se odlučio na ovo", rekao je milijarder Ilon Musk, govoreći o Maezavi.

Bivši bubnjar u pank bendu i zaljubljenik u umjetnost je 18. najbogatiji čovjek u Japanu, a bogatstvo mu se procjenjuje na 3 milijarde dolara, prenosi AFP.

Njegov Instagram profil pun je fotografija na kojima pokazuje svoj lagodan život koji uključuje privatne avione, jahte, dizajnerski nakit i umjetnička djela. Upravo je on lani bio u središtu svjetske pažnje nakon što je kupio Baskijatovu sliku za 110,5 miliona dolara. Osim po umjetničkim djelimaa, poznat je i po brojnim vezama.

Ja biram da odem na Mjesec, sa umjetnicima - napisao je Maezava na Twitteru, gdje je objavio i stranicu o projektu 'Dragi Mjesec'.

Tamo navodi kako bi cijeli njegov odlazak na Mjesec trebao da postane globalni umjetnički projekat, odnosno da on planira da vodi i neke od najslavnijih umjetnika na takav let.

"Nadam se da će ovaj projekt nadahnuti sanjare u svakome od nas", napisao je Maezava.

Mask je na Twitteru naveo kako bi sa njim na Mjesec trebalo da krene još osam umjetnika.

Mask je u ponedjeljak otkrio i nove detalje o svojoj sljedećoj raketi koja će voditi ljude do Mjeseca, a kasnije i teret i ljude na Mars.

Kako je rekao, BFR bi prve orbitalne letove mogao imati za dvije do tri godine. Ranije je spominjao kako se nada da će prvi let do Marsa bez posade biti 2022. godine. Mask je često u prošlosti imao ambiciozne najave koje su se potom pomjerale, stoga nije isključeno i da bi Maezava mogao da na Mjesec poleti koju godinu kasnije.

Nije poznato koliko je miliona dolara Maezava morao iskeširati za ovaj izlet, ali Mask je otkrio kako se radi o značajnom iznosu koji će imati veliki uticaj na razvoj BFR rakete, piše Rojters.

Samo putovanje oko Mjeseca trajaće nedjelju dana, a tokom leta raketa će napraviti orbitu oko Mjeseca i približiti mu se na 200 kilometara.

