Japanska letjelica nastavila specijalnu misiju

Japanska mala svemirska letjelica SLIM koja je prije nešto manje od deset dana uspjela da precizno sleti na Mjesec, ponovo je počela da radi i nastavila svoju misiju na Zemljinom satelitu, saopštila je danas japanska svemirska agencija (JAKSA).

Ugrađeni solarni paneli letjelice vjerovatno su ponovo počeli da proizvode energiju, pošto prethodno nisu bili u mogućnosti to da čine zbog toga što, uslijed problema sa slijetanjem, nisu bili okrenuti prema Suncu, saopštila je "JAKSA".

Komunikaciju sa svemirskom letjelicom, "JAKSA" je ponovo uspostavila u nedjelju uveče, a kako prenosi "Kjodo", kamere istraživača nastavile su da snimaju fotografije površine Mjeseca.

Očekuje se da će operacije SLIM-a trajati narednih nekoliko dana, saopštila je agencija, dodajući da će lender tragati za mineralom po imenu Olivin koji potiče iz Mjesečevog omotača, stjenovitog unutrašnjeg sloja koji okružuje njegovo jezgro.

Upoređivanje minerala sa uzorcima pronađenim na Zemlji i traženje sličnosti moglo bi da pruži dokaze za hipotezu o džinovskom udaru, prema kojoj je Mjesec nastao u sudaru Zemlje sa drugom planetom prije nekih 4.6 milijardi godina, navodi "JAKSA", a prenosi "Tanjug".

