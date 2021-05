Japanski modni tajkun ide na svemirsku stanicu, pa na Mjesec

Japanski modni tajkun Jusaku Maezava koji je rezervisao SpaceX vožnju do Mjeseca prvo će "isprobati" Međunarodnu svemirsku stanicu.

"Odlazak na ISS prije Mijeseca", napisao je Maezava danas na Twitteru.

Maezava je kupio dva mjesta u ruskoj kapsuli Soyuz, preneo je Rojters.

On će otići u decembru na 12-dnevnu misiju sa svojim pomoćnikom i profesionalnim kosmonautom.

"Znatiželjan sam: Kakav je život u svemiru? Dakle, planiram da to otkrijem samostalno i podijelim sa svijetom'', naveo je Maezava u saopštenju.

