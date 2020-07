Kakav je to gel pronađen na Mjesecu

Kineski naučnici identifikovali su hemijski sastav i utvrdili moguće porijeklo misteriozne supstance u vidu gela, pronađene na Mjesecu 2019. godine.

Tamnozeleni materijal prvi je primijetio kineski rover "Jutu-2" tokom istraživanja terena u blizini kratera Von Karman, poznatog mjesta na Mjesecu koje u prečniku ima oko 150 kilometara.

Chinese scientists explain the mystery of the dark green goo found on the moon in 2019 https://t.co/Vg01ghCwsB