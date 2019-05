​Postoji rupa u atmosferi planete Mars, koja se otvara svake dvije godine, i kroz koju prolazi rezerva vode ove planete. Ova rupa takođe pomjera ostatak vode na polove planete.

To je objašnjenje koje je objavio tim ruskih i njemačkih naučnika koji proučavaju čudno ponašanje vode na Crvenoj planeti. Naučnici su sa Zemlje uočili da postoji mnogo isparavanja u atmosferi Marsa i da ta voda sada migrira na polove planete.

Do sada nije bilo dobrog objašnjenja kako ciklus vode na Marsu funkcioniše, ili zašto je nekada skoro potopljena planeta sada suva. Prisustvo vode daleko iznad Marsa je neobično, jer srednji sloj atmosfere izgleda kao da bi trebalo da prekine tok vodenog ciklusa na Marsu.

"Srednji sloj atmosfere Marsa je previše hladan da bi izdržao isparavanja vode", napisali su naučnici u studiji. Kako onda voda prolazi kroz taj srednji sloj? Odgovor koji su naučnici uspjeli dobiti kroz kompjuterske simulacije ima veze sa dva atmosferska procesa jedinstvena za Mars. Na Zemlji ljeto u sjevernoj hemisferi i u južnoj hemisferi je slično.

To nije slučaj na Marsu. Zbog toga što je orbita Marsa mnogo više ekscentrična nego orbita Zemlje, takođe je i bliža Suncu tokom ljeta južne hemisfere. To ljeto se dešava svake dvije godine. Ljeta na tom dijelu planete su mnogo toplija nego ljeta u sjevernoj hemisferi. Kada se to doba desi. Sudeći po istraživačkim simulacijama, u atmosferi Marsa se otvara rupa na visini između 60 i 90 kilometara. Ova rupa dopušta vodi da "pobjegne" u gornju atmosferu.

Mars je drugačiji od atmosfere i u smislu da ovu planetu često pogađaju pješčane oluje. Ove oluje hlade površinu planete blokirajući svjetlost. Svjetlo koje ne dostigne površinu Marsa se zaglavljuje u atmosferi, zagrijava je i stvara povoljnije uslove za isparavanje vode.

"Ovo bi mogla biti priča o tome kako je nekada potopljeni Mars ostao suv tokom trenutne epohe", rekli su naučnici.

