Kamen na Marsu nazvan po Roling Stonsima

Iako Mik Džeger i Kit Ričards u čuvenoj pjesmi "I can get no satisfation" pjevaju o nemogućnosti da osjete zadovoljstvo, sada se konačno osejćaju drugačije pošto je jedan mali kamen na Marsu dobio naziv po njihovoj legendarnoj rok grupi, Roling Stonsima.

NASA je kamen nazvala "Kamen Roling Stonsa" (Rolling Stones Rock) nakon što ga je robotizovana svemirska sonda Insajt snimila kako se kotrlja po površini Marsa.

Vijest o tome prvi je objavio američki glumac Robert Dauni Junior, koji se popeo na binu na stadionu Rouz Boul u Pasadeni u Kaliforniji samo nekoliko trenutaka prije nego što su na nju izašli Stonsi.

Potom je Mik Džeger iskoristio trenutak između nekoliko pjesama da pubilici kaže da je NASA Stonsima dala nešto o čemu su oduvijek sanjali, "našu sopstvenu stjenu na Marsu".

"Ne mogu da vjerujem", rekao je Džeger dodajući da bi volio da može da donese tu stenu i stavi je na kamin.