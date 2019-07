Kina na korak do Marsa

Kineski naučnici saopštili su informaciju da je blizu završetak izgradnje rovera, koji planiraju da koriste u prvoj kineskoj misiji na Marsu 2020. godine, piše "Global times".

Planirana misija obuhvata dolazak do Marsa i rotaciju u orbiti ove planete i slijetanje i kretanje po njenoj površini. Napominje se da će, ako misija uspije — naučnici moći da proučavaju atmosferu, topografiju, geološke karakteristike i karakteristike magnetnog polja planete, što će pomoći da se odgonetne porijeklo i evolucija Marsa, ali i celog Sunčevog sistema.

Pri tome je glavni cilj misije da se pronađu mogući znakovi života na Marsu, kao i da se naučnicima pomogne da shvate — da li se uslovi na Marsu u budućnosti mogu promijeniti, tako da planeta bude pogodna za život ljudi.

Ranije je objavljeno da Kina planira da lansira svoju prvu sondu na Mars u julu ili u avgustu 2020. godine. Planira se da se misija izvede sa kosmodroma "Venčang" u provinciji Hajnan, uz pomoć rakete-nosača "Čangženg 5", koji bi trebao da direktno dovede sondu za istraživanje Marsa na geostacionarnu orbitu Zemlje i Marsa. Prema preliminarnim proračunima, sondi će biti potrebno sedam mjeseci da dođe do površine planete, a ako misija bude uspješna — sonda će poslati podatke na Zemlju 2021. godine, piše "Sputnjik".

