Kineska misija otkrila "čudnu supstancu" na tamnoj strani Mjeseca

Letjelica kineske svemirske misije Čange-4, prva je svemirska letjelica koja se u januaru spustila na tamnu stranu Mjeseca da bi proučila sastav tla, odnosno sloja između kore i jezgra.

Na Mesec se spustio rover koji je nosio Jutu-2, prvog robota koji se koristi za istraživanje tamne strane Mjeseca.

Jutu-2 je do sada naučnicima već pružio uvid u činjenicu da je sastav Mjesečeve površine sasvim drugačiji od očekivanog, piše Sky news.

Sada je rover u novoj "šetnji" Mjesečevom površinom otkrio "izvjestan sadržaj" u jednom od brojnih kratera tog Zemljinog satelita.

Član misije na zemlji Ju Tianđi bacio se na proučavanje fotografija koje je rover snimio. YJtu-2 je trebalo da nastavi dalje, ali članovi misije su odlučili da ispitaju supstancu koja je otkrivena na površini, prenosi B92.

Na njihovoj internet-strani piše da su "oblik i boja materije značajno drugačiji od okolnog lunarnog tla", prenosi Nedeljnik.

Jedna od teorija je da je u pitanju impaktit, odnosno materija koja ostaje poslije udara meteorita kao rezultat uticaja jake mehaničke sile, visokog pritiska i temperature, pa mijenja sadržaj, oblik i boju, odnosno ima agregatno stanje slično gelu.

Kina tek treba da objavi zvanične fotografije te materije.

