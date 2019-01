Kineski rover aktiviran poslije pet dana

Kineski lunarni rover "Jutu 2" (Zec od žada) nastavio je danas sa svojim aktivnostima na tamnoj strani Mjeseca poslije pet dana hibernacije zbog hladnoće.

"Popodnevna dremka je završena, probudio sam se i krećem", objavio je rover na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Veibo.

Prema navodima kineske svemirske agencije CNSA, "Jutu 2" je u subotu ugašen da bi se zaštitio od ledenih temperatura na tamnoj strani Meseca.

Robot na daljinsko upravljanje težak 140 kilograma sada treba da fotografiše sondu "Čang'e 4" koja ga je dovezla na Mjesec. Čang'e je ime boginje mjeseca u kineskoj mitologiji.

Opremljen brojnim instrumentima, rover treba da sprovede istraživanja o radio-talasima niskih frekvencija, mineralnih resursima i kulturama paradajza i drugih biljaka.

To je drugi put da Kina šalje istraživačku mašinu na Mjesec. "Jutu" je 2013. stigao na površinu Mjeseca i bio je aktivan još 31 mjesec, iako na vidljivoj strani Zemljinog satelita.

Nasuprot strani uvijek okrenutoj Zemlji, nijedna sonda ni rover do sada nisu bili na tamnoj strani.

New post (China moon rover 'Jade Rabbit' wakes from 'nap') has been published on - https://t.co/m6O3cdisot pic.twitter.com/6uqUSyJbBc