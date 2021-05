Kompanija SpaceX misijom Crew-1 postavila rekord

Kompanija SpaceX je svojom Crew-1 misijom postavila novi rekord kada je riječ o američkim svemirskim letjelicama.

Američka svemirska agencija NASA je potvrdila da je misija Crew-1, čija se posada vratila s Međunarodne svemirske stanice, postavila novi rekord kada je riječ o dužini misije jedne američke letjelice.

Misija Crew Dragon kapsule Resilience je trajala 168 dana, a vratila se tokom vikenda na Zemlju slijetanjem u more kod Floride. Prethodni rekord je u februaru 1974. godine postavila posada Skylaba, čija je misija trajala 84 dana.

Takođe, ovo je bilo prvo noćno slijetanje za američku letjelicu s posadom od slijetanja Apolloa 8 u decembru 1968. godine.

Rekord nije iznenađenje jer je planirano da posada Crew-1 provede oko šest mjeseci u Međunarodnoj svemirskoj stanici te da izvodi različite eksperimente, svemirske šetnje i druge aktivnosti.

Misija posade Crew-2 koja je započela nedavno bi trebalo bi da traje jednako.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT