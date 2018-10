Kosmonaut opisao zastrašujuće iskustvo nakon kvara ruske rakete

Američki i ruski kosmonauti koji su se prošle nedjelje uspjeli prizemljiti nakon kvara na Sojuzu u dobrom su stanju, a jedan od njih sad je progovorio o tom zastrašujućem iskustvu.

Sojuz je trebao prevesti američkog i ruskog astronauta do Međunarodne svemirske stanice, gdje su trebali ostati šest mjeseci, ali prema prvim informacijama, zakazali su motori rakete oko dvije minute nakon polijetanja.

Astronaut Nick Hague i kozmonaut Aleksej Ovčinjin morali su aktivirati sistem za spašavanje kako bi odvojili kapsulu od rakete, oko dvije minute nakon polijetanja, i vratili se na Zemlju. Njihov pad su usporili padobrani i oni su se živi i zdravi prizemljili.

This is the shimmy that the crew experienced during booster separation - broadcast by NASA, and looped here. So happy they are safe!!

More about the launch failure: https://t.co/Ws3Qu97BWK pic.twitter.com/JH2N3ROMqA — Steve Spaleta (@stevespaleta) October 11, 2018

I dok je Ovčinjin već imao iskustva s prijašnjih lansiranja, Nicku je bilo prvi put. "Sve mi je bilo novo, bilo mi je prvi put. Ovčinjin mi je mogao reći što je bilo normalno, a što ne."

Hague je iskustvo usporedio s boravkom u lopti koja je bačena u vazduh. "Pokušavao sam gledati kroz prozor da vidim gdje ćemo završiti. Hoćemo li završiti u vodi? Hoćemo li biti u stepama Kazahstana?" pitao se.

Live now: @AstroHague speaks with media for the first time since his trip to the station was aborted last Thursday. Shortly after launch, there was an anomaly with the booster, and the launch ascent was aborted, resulting in a ballistic landing. Watch: https://t.co/PQiocFxvoc pic.twitter.com/eHCMZtsbs6 — Intl. Space Station (@Space_Station) October 16, 2018

Tokom slijetanja na Zemlju, astronauti su doživjeli ekstremnu gravitaciju, zbog koje im je i disanje bilo otežano. Ukupno, slijetanje je trajalo 34 minute, a Hague ga je opisao kao "poprilično brz trenutak".

"Prvi moment kad sam mogao duboko udahnuti tokom cijelog događaja bio je kad se kapsula napokon zaustavila. Moj prozor bio je oko 30 cm od blata vani i mogao sam gledati, udahnuti i shvatiti koliko smo sretni bili."

Thank you all for your support & heartfelt prayers. Operational teams were outstanding in ensuring our safety & returning us to family & friends. Working with our international partners, I’m confident that we will find a path forward & continue the achievements of @Space_Station. pic.twitter.com/GyoEWB1gRB — Nick Hague (@AstroHague) October 12, 2018

"Možda 'sretni' nije prava riječ. Jer, kao što sam spomenuo ranije, hiljade ljudi neumorno je radilo da pripreme sve sisteme i ti sistemi spasili su nas prošli četvrtak."

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2018

