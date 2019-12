Kraj Zemlje sutra prolazi asteroid veličine egipatske piramide

Kraj Zemlje će sutra proći ogroman asteroid veličine egipatske piramide, potvrdila je NASA.

Asteroid "2019 VR3" NASA je posmatrala 74 puta otkad ga je prošle sedmice uočila na nebu.

NASA vjeruje da je svemirska stijena velika između 76 i 170 metara, te da putuje brzinom od 27.036 kilometara na čas.

Asteroid će se približiti Zemlji u petak, ali astronomi su izračunali da neće biti direktne opasnosti jer će biti udaljen 5,44 miliona kilometara od Zemlje.

Profesor Alan Ficsimons, sa Kraljičinog univerziteta u Belfastu, poziva amatere-astronome da imenuju potencijalno opasne asteroide koje vrijedi pogledati.

"Jednom ćemo doživjeti ozbiljan udar asteroida. To možda neće biti tokom naših života, ali majka priroda odlučuje kada će se to dogoditi. Istraživanje asteroida je područje astronomije u kom amaterski promatrači i dalje daju važan doprinos", navodi on, a prenose naučni portali.