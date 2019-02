Kvar na izraelskom svemirskom brodu ugrozio misiju na Mjesec?

Prvi izraelski svemirski brod, pod nazivom Berešit (Geneza), suočen je sa komplikacijama na svom putu na Mjesec, javljaju izraelski mediji.

Nakon lansiranja, u petak rano ujutru, inženjeri iz organizacije SpejsIL i Izraelske vazdušnokosmičke industrije su otkrili da su senzori za navigaciju na letelici preosetljivi na sunčevu svjetlost.

Oni su u ponedjeljak otkrili još jedan problem, koji bi mogao da odloži spuštanje na Mjesec planirano za 11. april.

Oko ponoći po lokalnom vremenu bilo je planirano da Geneza izvede manevar kako bi povećala prečnik svoje orbite oko Zemlje. Očekivalo se da se manevar izvede automatski dok je brod u području gde nema kontakt sa kontrolorima na zemlji.

Međutim, dok su pripreme bile u toku kompjuter svemirskog broda se neplanirano restartovao, što je odložilo manevar, pa je let nastavljen po prvobitnoj orbiti.

Inženjeri odgovorni za brod analiziraju podatke u nastojanju da shvate što je izazvalo restartovanje i koje su moguće posljedice.

Svaki put kada Berešit (u bukvalnom prevodu sa hebrejskog "U početku") završi jednu orbitu, slijedi manevar u cilju da se udalji od Zemlje. Na taj način će, na kraju, kako se očekuje, stići do Mjeseca, povećavajući udaljenost od naše planete.

Prednost te metode je što štedi gorivo, a propušten manevar znači da se slijetanje na Mjesec odlaže. Svemirski brod je konstruisala privatna organizacija SpejsIL (SpaceIL) u saradnji sa Izraelskom vazdušnokosmičkom industrijom.

Kada inženjeri shvate šta je uzrok problema sa kompujterom odlučiće da li da ponove manevar, rekao je direktor kompanije Ido Antebi. Prvi izraelski svemirski brod lansiran je iz Kejp Kanaverala na Floridi.

Poslije 33 minuta se odvojio od rakete "Falkon" 9 i počeo da kruži oko Zemlje. Ako se bude spustio na Mjesec, kao što je planirano, biće to najmanja letjelica koje je to uspjela.

Preletjeće 6,5 miliona kilometara, najviše što je ikada prešao neki svemirski brod od Zemlje do Mjeseca.

Misija košta 100 miliona dolara što je mnogo manje od ranijih ekspedicija. Ako bude uspješna, Izrael će biti četvrti koji je spustio letjelicu na Mjesec.

Letjelica nosi vrijedan teret, navode strani mediji. U njemu su diskovi sa 30 miliona dokumenata koji služe kao arhiva ljudske civilizacije. Svemirski brod nosi i izraelsku zastavu.

ISRAEL AIMS FOR THE MOON: @SpaceX is set to launch a Falcon 9 rocket carrying two satellites and Israeli nonprofit SpaceIL’s Beresheet Lunar Lander at 8:45 tonight from Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, just north of the Port. (Image: SpaceIL) pic.twitter.com/oGY190qnZK