Lansirana raketa sa tajnim satelitom

VAŠINGTON - Američka privatna kompanija "SpaceX" saopštila je da je uspješno lansirala i vratila na Zemlju raketu "Falkon 9" i da je u orbitu postavila tajni satelit američke administracije.

Raketa je lansirana u 2.00 časa po srednjoevropskom vremenu.

Kompanija je na Twitteru komentarisala lansiranje rakete i potvrdila da su motori pravilno radili.

Lansiranje satelita u nižu Zemljinu orbitu izvršeno je na zahtjev američkih vlasti. Tehničke informacije o satelitu i njegovoj namjeni su povjerljive, prenio je "Sputnjik".

Satelit je trebalo da bude lansiran u novembru 2017. godine, ali je akcija odložena nekoliko puta iz različitih razloga.

