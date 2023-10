Legendarni gitarista grupe Queen napravio prvi atlas asteroida (FOTO)

Najpoznatiji naučnik među muzičarima i najpoznatiji muzičar među naučnicima, legendarni gitarista Brajan Mej, bio je uključen u misiju američke Nacionalne svemirske agencije (NASA) "Oziris-Reks".

Mej, koji je inače doktor astrofizike, pozvan je zajedno sa još jednom građankom-naučnicom Klaudijom Manconi iz Italije, da analizira fotografije asteroida koje je napravila "Oziris-Reks" letjelica i primijeni tehniku stereoskopije, odnosno dodavanja trodimenzonalnog efekta i iluzije dubine dvodimenzionalnim slikama.

Zahvaljujući njihovim analizama, naučnici su pronašli bezbjedno mjesto za spuštanje sonde i prikupljanje uzoraka.

Govoreći o misiji za Guardian, Mej je ispričao da je reč o "najintimnijem istraživanju nekog asteroida do sada".

"Naš cilj je bio da isporučimo ovaj izvanredni portret u obliku koji je razumljiv i za naučnike i nenaučnike", rekao je muzičar i astrofizičar, a prenosi Euronews.

On je uz svoju koleginicu Manconi i autor prvog atlasa jednog asteroida nazvanog "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid".

