Logo američkih Svemirskih snaga podsjeća na "Zvjezdane staze"

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na Twitter nalogu logo šestog roda oružanih snaga Sjedinjenih Država, Svemirskih snaga, koji je sam osnovao, a koji podsjeća, kako se navodi u prvim komentarima, na popularnu seriju "Zvjezdane staze".

"Poslije konsultacija sa našim najvišim vojnim liderima, dizajnerima i drugima, sa zadovoljstvom ću predstaviti novi logo za svemirske snage Sjedinjenih Država, Šesti rod naše veličanstvene vojske", napisao je Tramp ispod grafičkog prikaza strelice usmjerene prema gore iznad planete, dok su u pozadini zvijezde.

Zbog velikog broja komentara na društvenim mrežama, Pentagon je saopštio da je riječ o simbolu koji se koristi u američkim vazdušnim snagama od 1942. godine, što je mnogo ranije od televizijske serije koja je nastala 1966. godine.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT