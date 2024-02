Lunarna sonda poslala slike Zemlje iz svemira koje oduzimaju dah (FOTO)

​Robotsko svemirsko plovilo Odisej kompanije "Intuitive Machines" snimilo je nekoliko selfija s Zemljom u pozadini, nedugo nakon svog lansiranja 15. februara, a sada ih svi možemo pogledati.

"Intuitive Machines je uspješno prenio prve slike misije IM-1 na Zemlju 16. februara 2024. godine. Slike su snimljene nedugo nakon odvajanja od drugog stepena SpaceX-a na prvom putovanju kompanije Intuitive Machines na Mjesec u sklopu inicijative CLPS NASA-e", napisala je firma sa sjedištem u Hjustonu u subotu (17. februar) u objavi na Twitteru.

CLPS je program komercijalnih usluga lunarne teretne službe, koji stavlja naučne instrumente na privatne robotske svemirske letjelice poput Odiseje. Ti instrumenti dizajnirani su za prikupljanje podataka koji će pomoći Artemis programu NASA-e, koji ima za cilj uspostaviti posadnu bazu blizu južnog pola Mjeseca do kraja 2020-ih godina.

