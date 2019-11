Mađari pronašli petu prirodnu silu?

U osnovi se kompletna fizika kreće oko četiri sile koje kontrolišu naš poznati i vidljivi svemir, upravljaju svime - od proizvodnje sunčeve toplote do načina na koji radi računar.

To su gravitacija, elektromagnetizam, slaba nuklearna sila i jaka nuklearna sila. No, nova istraživanja mogla bi dovesti blizu još jedne sile.

Naučnici Instituta za nuklearna istraživanja pri Mađarskoj akademiji nauka (Atomki) objavili su otkrića koja bi mogla biti primjer te pete sile na djelu. Naučnici su pomno posmatrali kako jedan potaknuti atom helijuma emituje svjetlo dok se raspada. Čestice su se širile pod neobičnim uglom od 115 stepeni, što se ne može objasniti poznatom fizikom.

Vodeći naučnik studije Atila Krasznahorkaj rekao je da je ovo drugi put da njegovi saradnici uočavaju novu česticu, koju nazivaju X17, zato što su izračunali njenu masu na 17 megaelektronvolta.

"X17 bi mogla biti čestica koja povezuje naš vidljivi svijet s tamnom tvari", napisao je Krasznahorkaj.

Džonatan Feng, profesor fizike i astronomije na Kalifornijskom univerzitetu "Irvine", rekao je da već godinama prati rad mađarske ekipe i vjeruje kako bi njihovo istraživanje moglo biti prelomno.

"Ako se njihova istraživanja budu mogla ponoviti, biće vrlo jednostavno odlučiti ko će dobiti Nobelovu nagradu", objasnio je Feng.

Ova nevidljiva peta sila na djelu se opisuje kao "fotofobična sila", što znači da se radi o česticama koje se "boje svjetla". Istovremeno su nuklearni fizičari širom svijeta počeli tražiti greške u mađarskoj studiji te nakon nekoliko godina ostali praznih ruku.

Neki vrlo poznati nuklearni fizičari sproveli su testove, brojke su se poklapale, a niko nije mogao ustanoviti ni da je njihova oprema bila pogrešno kalibrirana. Stoga, jedini način da se objasni X17 bila je dosad nepoznata peta sila.

Otkrića upućuju na Sveti gral fizike

Bolji uvid u petu silu mogao bi naučnike dovesti do toga da joj daju konkretno ime, da bolje shvate njeno djelovanje te da razviju praktičnu primjenu iskorištavanja njene moći. To nas vodi bliže onome što se smatralo Svetim gralom fizike, kojem je težio Albert Ajnštajn, ali ga nikad nije dostigao. Fizičari se nadaju da će stvoriti "jedinstvenu teoriju polja", koja će sveobuhvatno objasniti sve kosmičke sile od stvaranja galaksija do ponašanja kvarkova.

Ali svemir ne otkriva svoje tajne tako lako.

"Nema razloga zaustaviti se na petoj sili. Možda postoje šesta, sedma i osma sila", zaključili su naučnici.