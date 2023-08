Majka i kćerka osvojile putovanje u svemir

Osamnaestogodišnja studentkinja škotskog Univerziteta Aberdin i njena majka otputovaće ove nedjelje u svemir, nakon što su u nagradnoj igri osvojile mjesto na drugom komercijalnom letu Virdžin galaktik.

Anastasija Majers i njena majka Kiša Šahaf biće prve majka i kćerka koje će letketi u svemir. One će takođe biti prve osobe s Kariba koje će krenuti na taj put. Poletjeće iz Novog Meksika u četvrtak.

Kiša je bila na putu za Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi sredila vizu kćerki za studije u Britaniji, a na letu iz Antigve za London odjednom joj se pojavio oglas.

"Ispunila sam nagradnu igru i onda odjednom, nekoliko mjeseci kasnije, dobijam dopise u kojima piše 'vi ste među 20 najboljih finalista', zatim među pet najboljih i na kraju da sam pobjednica", priča ona. "Odjednom, ko mi ulazi u dvorište? Ričard Branson. Cijeli tim je jednostavno uletio u moju kuću govoreći 'ti si pobjednica, ideš u svemir'." Anastasija kaže da je njena odluka da otputuje s Kariba na studije u Škotsku dovela do prilike da ode u svemir. "Da nisam nasumično odabrala Univerzitet Aberdin i da nismo morali da idemo velikim zaobilaznim putem kako bismo dobili moju vizu - ne bismo išle u svemir", kaže ona.

Studentkinja druge godine filozofije i fizike kaže da je odlazak na studije u Škotsku bila jedna od najvećih odluka u njenom životu, ali je "dovela do toga da se događaju veličanstvene stvari". Misija pod nazivom Galaktik 02 drugi je komercijalni svemirski let Virdžin galaktike, a prvi s klijentima koji plaćaju. Oglašena cijena bila je 450.000 dolara. Misija Galaktik 01 sprovedena je u junu i dosegla je visinu od 85 kilometara. Smatra se da će druga misija pokušati da ide istim putem. Anastasija, koja će biti druga najmlađa osoba koja je otišla u svemir, kaže da se nada da će to iskustvo moći da iskoristi da inspiriše druge. Kiša dodaje: "Za mene i moju kćerku zajedno, to je više od ostvarenja sna", prenosi "021".