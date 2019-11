Mask o naseljavanju Marsa: Potrebno izgraditi 1.000 svemirskih brodova

Direktor kompanije SpaceX Elon Mask govorio je o detaljima, rokovima i onome što je potrebno za putovanje na Mars i izgradnju održivog grada.

Radi se o dugoročnoj Maskovoj viziji te planovima njegove kompanije da učini ljude interplanetarnom vrstom. On je rekao da lansiranje rakete Starship košta 2 miliona dolara, a da bi održivi grad na Marsu postao stvarnost, SpaceX mora napraviti i lansirati oko 1.000 Starshipova koji će transportovati teret, infrastrukturu i posadu na Mars u periodu od 20 godina. Udaljenost Marsa bi realno dozvoljavala jedan let svake dvije godine.

Mask je govorio i o količini tereta koji Starship može ponijeti. Njegov dizajn je prilagođen tako da se maksimizira ponovna upotreba, a Musk je kazao da Starship u idealnim uslovima može letjeti do tri puta dnevno. Taj broj znači više od 1.000 letova godišnje za Starship, a to znači da ukoliko bude 100 Starshipova koji mogu ponijeti 100 tona u orbitu, onda će na godišnjem nivou SpaceX moći u orbitu lansirati do 10 miliona tona godišnje.

Ako se uzmu u obzr sve letjelice koje su trenutno operativne i transportuju teret, ukupno se godišnje može transportovati samo 500 tona tereta. Rakete Falcon kompanije SpaceX transportuju polovinu tog tereta.

Prije nego se napravi održivi grad potrebno je da se obavi let s posadom na Crvenu planetu. Međutim, sada se čeka povratak astronauta na Mjesec, NASA je postavila rok do 2024. godine. SpaceX se nada da će na lunarnu površinu spustiti svoj Starship do 2022. godine kako bi pomogao u pripremama za slijetanje astronauta.

U prošlosti je Mask takođe spominjao misiju odlaska posade na Mars 2024. godine, ali se taj rok čini preambicioznim, prenosi "Klix.ba".