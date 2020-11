Mask sljedeće nedjelje šalje letjelicu "Staršip" prema Marsu

Ilon Mask najavljuje prvi pravi let "Staršipa" za sljedeću nedjelju, kada će biti završena probna lansiranja letjelice koja treba da ide na Mars.

Prvi čovjek "Spejs Iksa" obećao je da će zainteresovani moći da gledaju lansiranje putem strima. Mask je naglasio da vjerovatnoća da se "Staršip" prizemlji u jednom komadu 33 odsto, piše Indipendent.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip.