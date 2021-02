Maskov SpaceX pod istragom

SpaceX je, prošlog mjeseca, obavio test na raketi Starship. Prilikom sletanja, ipak, došlo je do eksplozije, a Federalna agencija za avijaciju (FAA) istražuje da li su sve radili po propisima.

Izgleda kao da se SpaceX nije pridržavao pravila koje je odredila FAA, a istraga se ne odnosi samo na spomenutu eksploziju, već i na samu pripremu za probni let. Moglo bi se reći kako FAA ipak insistira na tome da se ne leti u svemir "tek tako", već da određena pravila moraju da se ispoštuju.

"Prepoznajemo koliko je važno da se što prije podstaknu inovacije u komercijalnom prostoru, ali nećemo da rizikujemo opštu bezbjednost. Odobrićemo promjene tek kada budemo sigurni da je SpaceX ispunio sve regulatorne zahtjeve", stoji u izveštaju FAA koji najavljuje istragu, a u koji je portal The Verge imao uvid.

Upravo ove strožije kontrole su, najvjerovatnije, razlog što je posljednji probni let kompanije SpaceX privremeno stopiran, a trebalo je da se održi u nedjelji koja je za nama. Mask je, tom prilikom, na Tviter nalogu reagovao na ovu zabranu u svom stilu.

U video-snimku ispod možete da pogledate kako je izgledala eksplozija prilikom prethodnog sletanja.

After a successful launch, a prototype of SpaceX's next generation Starship rocket crash-landed in a fiery explosion at the company's facility in south Texas on Wednesday. Despite the wreckage, here's why the test flight was still a big win: https://t.co/ViShkYTkmV pic.twitter.com/ax84WN62CA