Maskova kompanija lansirala 21 internet satelit Starlink u nisku orbitu Zemlje

Kompanija Spejs iks američkog milijardera Ilona Maska objavila je da je putem rakete-nosača Falkon 9 lansirala 21 internet satelit Starlink u nisku orbitu Zemlje.

Sateliti Starlink su lansirani iz kalifornijske baze Vandenberg, navodi se na veb stranici firme Spejs iks.

Prilikom lansiranja je korišćena raketa-nosač za višekratnu upotrebu, tako da je Falkon 9 i dalje upotrebljiv, navode mediji, prenosi Tanjug.

Raketa-nosač je nakon odvajanja satelita obavila kontrolisano vertikalno slijetanje na platformu za slijetanje bespilotnih letjelica na moru koju je Spejs iks nazvao "Naravno da te još uvijek volim" (Of Course I Still Love You, odnosno OCISLY).

