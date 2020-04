Meteoriti otkrivaju izvor vode na Marsu

Jedna od najvećih misterija u nauci jeste: odakle voda na Marsu? Novo istraživanje govori da se odgovor krije u meteoritima sa Marsa koji su pali na Zemlju.

Prema navodima, Mars je vjerovatno bio topla i vlažna planeta milijardama godina prije nego što je njegova atmosfera postala zamrznuta kakvu je znamo danas.

Kako bi došli do odgovora na ovo pitanje, naučnici su istraživali slojeve na Marsu. Meteoriti u centru ovog istraživanja bili su uzorci kore planete, a u kori se pretpostavlja da postoji najviše vode na Marsu, čak 35 odsto.

Meteoriti koji su nazvani "Black beauty" i "Allan Hills" otkrili su prošlost Marsa, uključujući informacije poput kako se planeta formirala ali i kada se voda pojavila.

Prema navodima "Nature Geoscience", kada su pogledali dva meteorita, istraživači su obavili hemijsku analizu tražeći dvije vrste izotopa vodonika. Izotopi su atomi koji čine hemijske elemente.

Oni su posebno tražili "laki vodonik" i "teški vodonik", jer se odnos ova dva izotopa može koristiti za razumijevanje porijekla vodenih tragova koji se nalaze u stijenama.

Meteoriti "Black beauty" i "Allan Hills" sugerisali su dva različita izvora vode na Marsu, na osnovu njihovih izotopa.

"Ova dva različita izvora vode u unutrašnjosti Marsa možda nam govore nešto o vrstama objekata koji su bili na raspolaganju da se spoje u unutrašnje, kamenite planete", rekao je istraživač Barns. Koji je dodao da je ovaj kontekst takođe važan za razumijevanje starosti i astrobiologije Marsa."

Planetezimali su bili građevni blokovi planeta koji danas čine naš solarni sistem. Sačinjeni su od dijelova gasa i prašine koji nastaju od formiranja našeg sunca. Vremenom su poprimali veličinu i sudarali se jedan sa drugim, formirajući planete.

U slučaju Marsa, dvije različite planetezimale sa vrlo različitim sadržajem vode mogle su se sudariti i nikada se potpuno ne mješati, izjavili su istraživači.

Ovo je vrlo različito od prethodne teorije o formiranju Marsa, koja je sugerisala da je njen nastanak sličan planeti Zemlje. Ta teorija proizišla je iz drugog marsovskog meteorita, ali ovaj je došao iz ogrtača planete, stjenovitog podzemnog sloja između jezgra i kore.

The so-called "Black Beauty meteorite: a chunk of Mars 2.1 billion years old, containing significant amounts of water. pic.twitter.com/4FsqgSZi0I