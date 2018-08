Misteriozni fenomen na nebu potpuno zbunjuje naučnike

Ranije ove godine, astronomi su primijetili traku ljubičaste svjetlosti na nebu, koja se pojavila u večernjim satima, i smatrali su da je riječ o novoj vrsti Aurore, prirodnog fenomena koji često zovu Sjeverna (polarna) svjetlost. Ipak, naučnici su opovrgnuli tu teoriju.

Neobičan trag svjetlosti je potom nazvan Stiv (Steve - Strong Thermal Emission Velocity Enhcancement), a sve do sada predstavljao je fenomen koji naučnici nisu mogli da identifikuju, piše britanski Metro.

Dok su fotografi dokumentovali ovaj fenomen decenijama unazad, naučnici su počeli da ga proučavaju tek 2016. godine.

Ranija istraživanja su sugerisala da svjetlost, koja je najpoznatija pod imenom Stiv, može biti vrsta aurore upravo zbog toga šte se pojavljuje u isto vrijeme kada i polarna svjetlost. Prema tome, naučnici su smatrali da je Stiv samo jedan dio Aurore.

Ipak nova studija, koja je objavljena u žurnalu Geofizička istraživanja, opovrgnula je ovu teoriju.

Prema mišljenu stručnjaka Stiv nema nikakve veze sa polarnom svjetlošću jer kod njega nisu detektovane naelektrisane čestice (kao kod Aurore) te ova vrsta "nebeskog sjaja" nastaje kao rezultat različitih atmosferskih procesa.

"Naš glavni zaključak je da Stiv nije aurora. Za sada znamo veoma malo o njemu, naučnicima je ovo skroz nepoznat fenomen", kazala je autorka studije Bea Galjardo Lakur.

