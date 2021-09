Možda pronađena prva egzoplaneta koja kruži oko tri zvijezde

Većina egzoplaneta koje su astronomi pronašli u svemiru orbitira samo oko jedne zvijezde. Nekoliko njih kruži oko dvije, ali do sada nismo uočili daleke planete koje kruže oko tri zvijezde istovremeno.

Ali nedavno su naučnici pronašli naznake rađanja mladog svijeta koji oko sebe ima tri zvijezde.

Radi se o sistemu GW Orionis, koji se sastoji od dvije zvijezde koje kruže jedna oko druge na približno istoj udaljenosti na kojoj je Zemlja od Sunca te treće koja kruži oko njih na nekoliko puta većoj udaljenosti.

Ovaj sistem je od nas udaljen nekih 1.300 svjetlosnih godina te je smješten u zviježđu Oriona. Okružuje ga ogroman disk prašine i gasa, što je uobičajeno za mlade zvjezdane sisteme u kojima nastaju planete, piše The New York Times.

Neobičan sistem

Ali ovaj sistem nije samo poseban po tome što ima tri zvijezde - zanimljivo je da je njegov disk podijeljen na dva dijela, s tim da je onaj spoljni nagnut na oko 38 stepeni.

Naučnici pokušavaju shvatiti šta se tamo događa. Neki su pretpostavili da bi razmak u disku mogao nastati zbog formiranja jedne ili više planeta. U tom slučaju svjedočimo stvaranju prve poznate planete koja kruži oko tri zvijezde odjednom.

Nedavno je napravljen detaljan model sistema GW Orionis te stručnjaci smatraju da bi masivna gasovita planeta poput Jupitera mogla biti najbolje objašnjenje za jaz u disku prašine.

"Ratovi zvijezda su neke stvari propustili"

Svako ko je gledao originalne Ratove zvijezda redatelja Džordža Lukasa zna za planete sa dvije zvijezde koje se naizmjenično pojavljuju na nebu. Ali planeta koja kruži oko tri zvijezde bila bi još neobičnija. Kada bi na njoj bilo nekog oblika života, ona ne bi posmatrala tri Sunca. Umjesto toga vidjela bi samo dva jer bi dvije unutrašnje zvijezde izgledale kao jedna sjajna tačka na nebu zbog toga što su toliko blizu jedna drugoj.

"Ratovi zvijezda su neke stvari propustili", rekla je astronomkinja Rebecca Nealon sa Univerziteta Warwick u Engleskoj.

Istraživanje naziva GW Ori: Circumtriple Rings and Planets objavljeno je u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

