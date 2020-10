NASA: Na površini Mjeseca pronađena voda

NASA je objavila novo veliko otkriće u vezi Mjeseca - na njegovoj površini pronađena je voda!

Pripremite se na uzbudljivo novo otkriće vezano za Mjesec, poruka je upućena ranije javnosti iz NASA.

Američka svemirska agencija je podijelila sa svijetom rezultate posmatranja Mjeseca iz aviona opremljenog teleskopom, čiji je akronimski naziv SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy).

Iz NASA su poručili da novo otkriće ide u prilog nastojanjima te agencije u otkrivanju novih stvari o Mjesecu, a koje se nadovezuju na dublja svemirska istraživanja.

SOFIA je posebno preuređen Boing 747, koji leti iznad 99 odsto atmosferskih oblaka i čiji teleskop posmatra infracrveni spektar, te može zabilježiti fenomene koje je drugačije nemoguće otkriti – u normalnom, ljudskom oku vidljivom svjetlosnom spektru, piše Cnet.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don't know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans.