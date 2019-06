NASA: Turisti mogu na Međunarodnu svemirsku stanicu

Amerčka NASA saopštila je danas da će privatnim licima dozvoliti let na Međunarodnu svemirsku stanicu, javio je Washington post.

Predstavnici NASA rekli su na konferenciji za novinare da će troškove i organizaciju posade koja leti na stanicu prepustiti kompanijama Boeing i Space X, koje je agencija unajmila za takva putovanja, prenosi Rojters.

Sa druge strane, NASA će naplatiti budućim turistima hranu, smještaj i komunikaciju na stanici, a ti troškovi bi mogli da iznose oko 35.000 dolara za dan.

Today starts a new day in low-Earth orbit as we unlock the @Space_Station’s potential as a platform for companies to engage in commercial profit-making activities and we welcome private astronauts to visit on U.S. vehicles. Get more details: https://t.co/lJnIlxaii7 pic.twitter.com/8sbi1lEzIn