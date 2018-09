NASA: Zemlji prijeti čak 950 asteroida

Gotovo hiljadu asterioida dovoljno je veliko da napravi globalnu katastrofu ukoliko se sudari sa Zemljom, upozoravaju iz NASA.

Ovu šokantnu tvrdnju iznio je Lindli Džonson iz NASA, ali nagovještava da asterioid može da promijeni putanju, "ukoliko se na njega djeluje na vrijeme".

NASA se nada da će za svoj program dobiti dodatnih 76 miliona funti od administgracije američkog predsjednika Donalda Trampa, kako bi mogla da "odbrani" Zemlju od galaktičkog kamenja.

Mnogi stručnjaci se plaše da je previše asteroida koji ozbiljno mogu da ugroze našu planetu.

I dok je Tramp najavio da će NASA-u u njenim planovima, Kongres SAD baš i nije saglasan sa američkim predsjednikom.

Naučnici kažu da se u oko 30 miliona milja oko Zemlje nalazi bar 10.000 asteroida veličine fudbalskih terena, prenosi Dejli star.

"Čak 950 njih toliko je veliko da mogu da izazovu globalnu katastrofu", rekao je Džonson.

Čak i predmeti dužine 140 metara ili više mogli bi da dovedu do katastrofe, a takvih je, navodi NASA čak 8.303, prenosi Politiko.

"Ako bi to se ti udari desili u gradovima to bi bila takva katastrofa kakvu ne možemo ni da zamislimo", rekao je Džonson i dodao da je prije 30 godina bilo samo nekoliko asteroida za koje se smatralo da su opasni.

"To je zato što niko zaista nije pogledao čega sve tamo ima. Sve što treba da uradimo je da promijenimo brzinu asteroida samo za jedan procenat. Ako to učinimo dovoljno prije samog udara, asteroid će promijeniti svoju orbitu i neće nam biti prijetnja", objasnio je on.

(b92)