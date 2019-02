NASA će svako pola godine praviti nove mape svemira

Dvogodišnja misija Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx) krenuće 2023. godine i raspolagaće proračunom od 242 miliona američkih dolara. Predvodiće je Džejms Boka sa California Institute of Technology.

Svakih šest mjeseci SPHEREx će napraviti novu mapu neba. Koristeći tehnologije sa satelita okrenutih prema Zemlji i svemirskih letjelica usmjerenih prema Marsu ta mapa će prikazivati nebo u 96 različitih dijelova spektra boja.

Rezultat bi trebalo da budu mape koje će nadmašiti sve dosadašnje po rezoluciji boja. Sadržavaće 'otiske prstiju' prvih trenutaka u istoriji svemira te ponuditi uvide u jednu od najvećih tajni: zašto se svemir proširio tako brzo samo nanosekundu nakon Velikog praska.

Mape će nastati korištenjem optičkog i svjetla blizu infracrvenog, koje se nalazi van ljudskom oku vidljivog spektra ali je izuzetno važno u astronomiji još od '50-tih godina 19. vijeka.

U NASA očekuju da će prikupiti podatke o 300 miliona galaksija i sto miliona zvijezda u Mliječnom putu. Trebalo bi da osiguraju vrijedne podatke za buduće NASA projekte, recimo svemirskog teleskopa James Webb, koji bi trebalo da naslijedi Hubble jednom kad ga završe.

Uz NASA u projektu SPHEREx učestvovaće i druge institucije te agencije. Ball Aerospace iz američke savezne države Kolorado napraviće svemirsku letjelicu, dok će korejski Institut za astronomiju i svemirske nauke osigurati opremu za testiranje. NASA laboratorija Jet Propulsion vodiće misiju, koja će biti dio programa Explorers, piše "Popular Mechanics".

(Tportal)