NASA najavila novo veliko otkriće najboljeg "lovca na planete"

Teleskop Kepler je dosada otkrio više od 5.000 planeta. U najnovijem otkriću do koga je došla NASA pomogao je i Google.

Američka svemirska agencija došla je do novog velikog otkrića u "lovu" na planete, i one na kojma možda ima života. Ona će u četvrtak objaviti šta je to što je ovoga puta uočeno teleskopom Kepler.

NASA još uvijek skriva detalje, pa su tako već krenula nagađanja o tome šta se tačno krije iza njene objave. Ipak, NASA je dala naznaku o čemu bi ovde moglo biti riječi.

Američka svemirska agencija došla je do novog velikog otkrića u "lovu" na planete, i one na kojma možda ima života. Ona će u četvrtak objaviti šta je to što je ovoga puta uočeno teleskopom Kepler.

NASA još uvijek skriva detalje, pa su tako već krenula nagađanja o tome šta se tačno krije iza njene objave. Ipak, NASA je dala naznaku o čemu bi ovde moglo biti riječi.

Riječ novom načinu analize podataka koju je prikupio Kepler, pomoću vještačke inteligencije, na čemu im je pomogao Google.

Teleskop Kepler lansiran je 2009. godine, i tada se nije znalo koliko su česte planete izvan Sunčevog sistema. Zahvaljujući njegovom dosadašnjem radu, astronomi danas vjeruju da se oko svake zvijezde u svemiru nalazi barem jedna planeta.

Tune in Dec. 14 to https://t.co/4ppqT2pUXN to hear about our planet-hunting @NASAKepler mission’s latest discovery, which was made by researchers using machine learning from @Google. Have questions? #askNASA Details: https://t.co/cJl5VqAgqR pic.twitter.com/DfDjKuoL6M — NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) December 8, 2017

Kepler je svoju misiju obavio 2012. godine, a 2014. je počeo sa produženom misijom, u kojoj se nastavlja potraga za egzoplanetama.

Kepler dosada otkrio 5.011 planeta, a kojih je 2.515 već je dobilo svoju potvrdu. Od tog broja, 30 planeta se nalazi u zoni koja bi mogla da ima uslove za život.

(NN/b92.net)