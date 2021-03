NASA objavila novi audio snimak sa Marsa

U srijedu je NASA objavila nove audio snimke sa Marsa koje je zabilježio rover "Istrajnost". Na snimcima se čuje 30 laserskih "udara" različitog intenziteta, ispaljenih roverovim specijalnim alatom Superkam, na kamenu metu.

Snimak je, prema navodima NASA, nastao 19. februara 2021. godine, oko 18 sati nakon slijetanja rovera na Mars. Zvuk na snimku je prigušen i agencija je objasnila da je jarbol rovera, za koji je pričvršćen mikrofon, još uvijek na palubi "Istrajnosti".

"Varijacije u intenzitetu ovih zvukova pružiće informacije o fizičkoj strukturi ciljeva, poput njihove relativne tvrdoće ili prisustva slojeva", napisala je agencija.

Osim zvukova laserskih "udara", čuje se i fijuk vjetra na Marsu, prenosi "Sputnjik".

Rover "Istrajnost" je uspješno sletio na Mars 18. februara, a njegova misija je potraga za tragovima mikrobiološkog života u području kratera Jezero, jer naučnici vjeruju da je na Crvenoj planeti milionima godina unazad bio moguć život.

Rover je na Zemlju do sada poslao brojne fascinantne panoramske slike pejzaža planete, a NASA je objavila i video slijetanja rovera sa originalnim zvukom sa Crvene planete.

You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy