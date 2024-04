NASA objavila slike i snimke pomračenja Sunca (VIDEO)

​Dok su milioni ljudi širom Sjeverne Amerike navalili popuniti svaki hotel, motel i AirBnB duž tankog pojasa zemlje koji se proteže od Meksika do istočne obale Kanade, tek nekolicina ljudi imala je privilegiju gledati potpuno pomračenje Sunca 8. aprila iz vjerovatno najboljeg mjesta s kojeg možete gledati pomračenje, Međunarodne svemirske stanice.

Video snimci i prizori podijeljeni od strane astronauta na visini od otprilike 400 kilometara iznad naših glava pružaju jedinstveni pogled na ovaj događaj, pogled koji nije imao nikakve biti opstruisan dosadnim oblacima.

Ever seen a total solar #eclipse from space? Here is our astronauts' view from the @Space_Station pic.twitter.com/2VrZ3Y1Fqz — NASA (@NASA) April 8, 2024

Za one na zemlji, tama uzrokovana Mjesecom ispred Sunca trajala je kratko i nije bila ni blizu veličanstvena kao ona u svemiru. Gledajući odozgo, oni koji su bili na orbitirajućoj svemirskoj stanici mogli su se malo više opustiti i cijeniti puni veličanstveni potez Mjesečeve sjenke preko površine planete. Iako je ISS možda izbjegao rizičnu vožnju dole, njegova pozicija u prvom redu nije bila slučajna. NASA se pripremala za taj trenutak mjesecima, postupno podešavajući putanju stanice kako bi je stavila tamo gdje je akcija 8. aprila.

Želite li još bolji pogled? Nacionalna uprava za okeane i atmosferu sastavila je animaciju cijelog događaja koja se sastoji od slika snimljenih jednim od njihovih geostacionarnih meteoroloških satelita. Za one u kontinentalnim Sjedinjenim Državama, neće biti sličnog spektakla još 20 godina. Ali bilo ko, kko se zatekne u Grenlandu, Islandu, Španiji, Rusiji ili Portugalu 2026. godine, imaće priliku vidjeti totalno pomračenje.

See that shadow on the left? That's the eclipse! Watch the shadow on NOAA's GOES East satellite as it rolls across the continent at https://t.co/zYfF1uJPSG#Eclipse2024 pic.twitter.com/euWzZGvksM — National Weather Service (@NWS) April 8, 2024

Isto tako, planira se penzionisanje svemirske stanice oko 2030. godine, ali s NASA-om koja se priprema za postavljanje stalne baze na površini Mjeseca, nije isključeno da bismo mogli gledati snimke prolaska Mjesečeve sjenke 2044. snimljene iz perspektive lunarnog istraživača, prenosi "Klik".

The total solar #eclipse is now sweeping across Indianapolis. This is the first time in more than 800 years that the city is experiencing this celestial event! pic.twitter.com/jZuKx4nUAb — NASA (@NASA) April 8, 2024

