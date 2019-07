NASA objavila snimak „Kjuriozitija“ iz orbite Marsa

Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografiju rovera „Kjurioziti“ napravljenu iz orbite Marsa pomoću kamere „Hajrajz“ postavljene na orbitalnoj stanici za izviđanje Marsa.

Napominje se da je agencija dobila snimak sa orbitalne stanice 31. maja ove godine. Na fotografiji „Kjurioziti“ izgleda kao tačkica.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8