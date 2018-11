NASA objavila spektakularnu sliku nastalu u sijenci mlade zvijezde

Svemirski teleskop Habl zabilježio je jednu od najspektakularnijih slika svemira - sjenku u obliku šišmiša koja se nadvija nad 1.300 svjetlosnih godina udaljenom zvijezdom.

Sjenka koju je zabilježio teleskop Habl svemiru otkriva neke informacije koje do sada nismo primijetili.

Zahvaljujući infracrvenom senzoru na teleskopu, Nasa je snimila predivan prizor sjenke, koja ima oblik šišmiša, a nadvija se nad udaljenom zvijezdom HBC 672.

Zvijezda koja podsjeća na Sunce je udaljena više od hiljadu svjetlosnih godina od naše planete. Odbljesak njene svjetlosti sa diska prašine, kamenja i leda koji je okružuju formira veličanstvene sjenke koje izgledaju kao ispružena krila šišmiša.

#HappyHalloween! Shadows on Earth can be mysterious, but when they occur in space, they can convey information we otherwise could not know. In this image, the feature—nicknamed the “Bat Shadow”—spans approximately 200 times the length of our solar system: https://t.co/ig8bfaMyT3 pic.twitter.com/3SDidYi5UP