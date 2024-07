NASA objavila zapanjujuću sliku galaksije (FOTO)

​NASA je danas objavila sliku koju je napravio svemirski teleskop Džejms Veb i koja prikazuje dvije galaksije, jednu sa nadimkom Pingvin, a drugu nazvanu Jaje.

Teleskop, koji je lansiran 2021. i počeo da prikuplja podatke sljedeće godine, preoblikovao je razumijevanje ranog univerzuma dok je snimao zapanjujuće slike kosmosa, prenio je "Reuters".

We’re celebrating two years of science for @NASAWebb! The second anniversary image from the largest telescope in space shows two interacting galaxies called the Penguin (NGC 2936) and the Egg (NGC 2937), entwined in a slow cosmic dance: https://t.co/x4GImWwTRw pic.twitter.com/po60sNkQQN