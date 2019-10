NASA odabrala žene za svemirsku šetnju

Američka NASA saopštila je da će dvije žene prvi put samostalno obaviti svemirsku šetnju izvan Međunarodne svemirske stanice (MSS) ove sedmice.

Astronauti Kristina Koh i Džesika Meir izaći će izvan orbitalne laboratorije da bi zamijenile uređaj za kontrolu napajanja, koji se pokvario prošlog vikenda.

Svemirska šetnja, prva koju će obaviti tim sastavljen samo od žena, planirana je za sutra ili u petak, 18. oktobra, prenijela je DPA.

Zbog zamjene pokvarenog uređaja, pomjerene su ostale svemirske šetnje koje su bile planirane za ovu i sljedeću sedmicu.

Kvar nema uticaj na bezbjednost posade ili eksperimente koji se obavljaju, ali onemogućava korištenje dodatne energije iz litijum-jonske baterije koja je ugrađena ranije ovog mjeseca.

Energija koja se dobija iz četiri ostala kompleta baterija i solarnih panela dovoljna je za sve operacije, saopštila je NASA.

