NASA odustala od lunarnog rovera: Evo šta je Vajper poslalo u istoriju

Lunarni rover Vajper (VIPER ili Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) američke svemirske agencije NASA otišao je u istoriju prije prve misije.

Razvoj ovog vozila za istraživanje polarnih dijelova Mkeseca prekinut je zbog skoka cijena, kao i kašnjenja projekta, saopštila je NASA.

Rover je prvobitno trebalo da bude predstavljen krajem 2023, ali je godinu dana ranije lansiranje pomjereno za kraj 2024.

Od tada je bilo dodatnih problema, pa je zbog novog skoka cijene NASA obavijestila Kongres SAD o namjeri da odustane od ovog rovera.

NASA announced today its intent to discontinue the development of its VIPER project. Astrobotic's Griffin lunar lander will still be launching to the Moon, targeting a Q3 2025 liftoff. Learn more: https://t.co/ihBS8FamKf pic.twitter.com/nW283OgKss