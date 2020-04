NASA otkrila "drugu Zemlju"

Iako je Kepler Space teleskop "otišao u penziju", misija i dalje traje, pa su eksperti iz kompanije NASA nedavno među podacima koje je teleskop ranije prikupio pronašli i informacije o egzoplaneti koja podsjeća na planetu Zemlju.

Kepler je bez goriva ostao još 2018. godine, ali eksperti i dalje istražuju sve ono što je otkrio dok je posmatrao udaljene planete izvan našeg solarnog sistema. Tako se došlo i do egzoplanete koja je ponela ime Kepler-1649c, i koja je od Zemlje udaljena 300 svetlosnih godina. Eksperti su je opisali kao „planetu koja je najbliža Zemlji po veličini i procenjenoj temperaturi“, te je prva na spisku od nekoliko hiljada do sada otkrivenih egzoplaneta. Planeta je od svoje zvezde udaljena dovoljno da bi na površini mogla da se zadrži voda, što je otvorilo priče o „drugoj Zemlji“ koja čeka da se do nje stigne.

Problem je u tome što Kepler-1649c kruži oko crvenog patuljka – zvijezde koja, kako tvrde eksperti, ima nepredvidivo ponašanje, što može pogubno da utiče na sva nebeska tijela u okruženju. Ostaje još mnogo podataka na osnovu kojih bi mogle da se otkriju i druge planete koje liče na planetu na kojoj dominira čovjek, a najnovije otkriće najzanimljivije je onima koji maštaju o drugoj Zemlji i širenju čovečanstva dalje u kosmos.

