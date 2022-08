NASA planira da na Zemlju donese uzorke kamenja sa Marsa

NASA je izmijenila Program za vraćanje uzoraka sa Marsa koji ima za cilj da vrati uzorke stijena koje je rover Perseverance bušio i sakupljao iz kratera Jezero.

Umjesto slanja Sample Fetch Rovera na crvenu planetu kao što je prvobitno planirano, program će koristiti samu Perseverance i poslati dva helikoptera zasnovana na Ingenuity-u za rezervnu kopiju.

NASA i ESA su radile zajedno na Programu vraćanja uzorka u proteklih nekoliko godina.

Prvobitni plan je bio da se pošalje Rover za uzorkovanje koji je napravila ESA da uzme uzorke i odveze ih nazad do rakete, koja će ih kasnije donijeti do Zemlje. Ali zašto to raditi kada postoje druge, pristupačnije opcije?

Planirano je da "Sample Return Lander" stigne na Mars do 2030. godine, ali NASA je uvjerena da će Perseverance i dalje biti operativan do tada — na kraju krajeva, rover Curiosity je još uvek u funkciji skoro 11 godina nakon što je lansiran.

Prema njihovom obnovljenom planu, Perseverance će doći do lendera kako bi isporučio 30 uzoraka kamena koji će biti utovareni u raketu.

Međutim, ako nešto pođe po zlu sa Perseverance-om prije toga, lender bi se smjestio bliže roveru, a onda će rezervni helikopteri preletjeti da pokupe uzorke.

Dok su helikopteri napravljeni po uzoru na Ingenuity, oni će imati male točkove na dnu, prenosi PC Press.

Ovo će im omogućiti da se dovezu do uzoraka koji su zatvoreni u cijevima i pokupe ih sa zemlje gdje ih je rover ispustio.

Helikopter Ingenuity je završio svoj prvi probni let na Marsu u aprilu 2021. godine. NASA nije očekivala mnogo od helikoptera, što je samo trebalo da dokaže da je let na Marsu moguć. Takođe je trebalo da leti samo nekoliko puta tokom jednomjesečne demonstracije tehnologije, ali je do sada ostvario 29 uspješnih letova, a još je na putu.

Uspjeh Ingenuity-a dao je NASA još jedan razlog za preuzimanje dragocjenih uzoraka koje je Perseverance sakupljao.

Orbiter za povratak na Zemlju i Lender za vraćanje uzoraka poletjeće u jesen 2027. i na leto 2028. godine. Njihovo putovanje do i sa crvene planete trajaće godinama, tako da se ne očekuje da će uzorci stići na Zemlju do 2033. godine.