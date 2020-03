NASA popravila robota tako što mu je rekla da se udari lopatom

Možda će se neki od vas sjetiti kultne scene u filmu Armageddon u kojoj, u trenutku kada se letjelica ruši (ako niste gledali, da vam sad ne spoilamo baš sve), Amerikanka pokušava spasiti dan i nikako to ne uspijeva.

Potom prilazi Rus, sklanja je i, prije nego što skupu mašineriju počne lupati alatom, govori:

"Ovako mi popravljamo probleme na ruskoj svemirskoj stanici!"

Za one koji se ne sjećaju, evo je:

Baš onako kako smo nekad, u osamdesetim godinama prošlog vijeka, "preciznim udarcem sa lijeve strane" popravljali stare televizore.

Da ova praksa živi i danas, i to smo je raselili i na druge planetama, pokazuje najnoviji primjer popravke NASA InSight landera, robota koji trenutno istražuje površinu na Marsu.

Ovaj robotić nedavno je zadao priličnu muku naučnicima. Naime, bušilica kojom ispituje površinu tla na Marsu zaglavila se ispod površine jer je zemlja "grudvastija" nego što smo očekivali.

NASA je pokušala sve da odglavi bušilicu, ali nije uspjelo.

Neko se dosjetio kako bi bušilicu mogli dobro "zveknuti" lopatom koju robot takođe posjeduje.

Robot je sam sebe zveknuo lopatom, bušilica se odglavila i InSight je mogao da nastavi s istraživanjem Marsa.

NASA je prethodno očekivala da će njena sonda, nazvana "krtica", prokopati svoj put kroz teren nalik na pijesak. Ali kako se marsovsko tlo sve više zbijalo, čitav se aparat zaglavio, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Programiranje robotske ruke InSighta da lupi "krticu" bio je rizičan poduhvat - u blizini se nalaze osjetljvi strujni i komunikacijski vodovi i priključci - ali bio je to jedini način.

Inženjeri su stoga nekoliko mjeseci vježbali udarac u nadi da će uspjeti.

I jesu, pa krtica sad opet radi i nadamo se da će moći dovršiti svoju istraživačku misiju: analizirati temperaturne fluktuacije unutar Crvene planete u pokušaju da shvati koliko je jezgro Marsa slično Zemlji.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo