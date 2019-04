NASA potvrdila povratak na Mjesec 2024. i let na Mars 2033. godine

Let i povratak s Marsa moguć je samo kada je planeta na istoj strani Sunca kao i Zemlja, što otprilike biva svakih 26 mjeseci i dogodiće se 2031, zatim 2033. itd.

Povratak američkih astronauta na Mjesec, najavljen za 2024, treba da pripremi dolazak prvih ljudi na Mars u 2033, rekao je šef američke svemirske agencije NASA Džim Bridenstin.

"Želimo da sletimo na Mars 2033.", rekao je Nasin direktor na saslušanju u američkom Kongresu.

"Slijetanje na Mars možemo da unaprijediti tako što ćemo unaprediti slijetanje na Mjesec. Mjesec je test poligon", dodao je bivši republikanski zastupnik kojeg je imenovao Donald Tramp.

NASA je pod pritiskom od prošle nedjelje kada je američki predsjednik preko svog potpredsjednika Majka Pensea za četiri godine skratio vremenski plan povratka na Mjesec, s 2028. na 2024, što bi bila posljednja godina drugog Trampovog mandata, ako ga osvoji.

Misija na Mars će trajati najmanje dvije godine jer samo za let do Crvene planete treba šest mjeseci, a let na Mjesec traje tri dana.

Na pitanje predsjednice odbora za nauku Predstavničkog doma Edi Bernis Džonson koliko će sve ukupno koštati, čelnik NASA je rekao da će ih obavijestiti do 15. aprila.

(nationalgeographic.rs)