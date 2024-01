NASA pozvala svemirske entuzijaste da pošalju svoje ime na Mjesec

​Američka agencija NASA pozivala je svemirske entuzijaste da pošalju svoje ime na Mjesec i ponudila neograničenom broju ljudi da njihova imena do zemljinog satelita ponese rover "Vajper“ (VIPER), istraživačka stanica veličine golf kolica, koja bi trebalo da krene prema Mjesecu u novembru ove godine.

Kampanja NASA pod nazivom "Pošalji svoje ime Vajperom" poziva zainteresovane da podnesu prijave sa imenima do ponoći 15. marta ove godine, javlja "Tech Times".

Sakupljena imena, navodi se, NASA će pričvrstiti ili zalijepiti za rover. Svi koji žele da učestvuju treba da se na internetu informišu o uslovima i pojedinostima ove jedinstvene ponude.

Naziv veb sajta je "Send Your Name with VIPER". Na ovom linku NASA nudi i suvenir u vidu "bording karte", koja može da se kreira i kopira sa vebsajta i potpuno je personalizovana propusnica za "Vajper" misiju.

Inače ovaj rover će se u novembru spustiti na Mjesečev južni pol i istraživaće postojanje resursa potrebnih za duži boravak ljudi na površini Mjeseca.

Vajper će u teškim temperaturnim uslovima na Mjesecu boraviti oko 100 dana i za svo to vrijeme će energiju dobijati iz ugrađenih solarnih panela i specijalnih baterija, navodi "Danas".

