NASA pronašla solarni sistem sličan našem

NASA je na svom zvaničnom Twiter profilu saopštila da je pronašla čitav solarni sistem sa puno planeta sličnim Zemlji.

Otkriće dvije nove planete oko zvijezde Kepler-90, koja izgleda poput našeg Sunca, znači da taj udaljeni solarni sistem ima isti broj planeta kao naš.

Zvijezda i solarni sistem su već od ranije bili poznati, ali je proboj donijelo otkriće dva nova svijeta, što je urađeno uz pomoć Googlove tehnologije vještačke inteligencije.

To između ostalog znači i da je moguće da se čitavi svjetovi i solarni sistemi kriju među već sakupljenim podacima, ali da ih nismo primijetili jer jednostavno bilo previše signala.

"Kao što smo i očekivali, postoje uzbudljiva otkrića u arhivama podataka sa Keplera, koja samo čekaju prave alate i tehnologiju da ih otkriju", kazao je Pol Herc, direktor NASA odjeljenja za astrofiziku u Vašingtonu.

Our @NASAKepler mission's search for new planets teamed with machine learning to discover another solar system with an 8th planet that is 2,500 light-years away. Here’s what you need to know about the #Kepler90 discovery: https://t.co/2JpIr7p4pE pic.twitter.com/nqvLw5mlSv