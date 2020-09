NASA šalje u svemir toalet vrijedan 23 miliona dolara

Sanitarni čvor koji će američka svemirska agencija da pošalje u kosmos sigurno je jedan od najvrjednijih, ako ne i najvrjedniji na svijetu.

Radi se o visokotehnološkom postrojenju, vrijednom 23 miliona dolara, koje će uskoro da poleti na raketi Antares sve do Međunarodne svemirske stanice.

U svemirskom brodu kojim će letjeti ovaj skupi toalet, nalaze se i namirnice za astronaute.

