NASA se prisjetila fantastičnog prizora koji je Hubble snimio prije devet godina

Prije devet godina teleskop Hubble snimio je fantastičan svemirski prizor.

Kako su podsjetili iz NASA, riječ je o planetnoj maglici NGC 5189, a njena jedinstvena struktura nastala je kada se umiruća zvijezda rješavala svojih vanjskih slojeva, prenosi T-portal.

Maglica ili nebula je oblak međuzvjezdane tvari, sačinjen od prašine i gasova. Svojstva maglica se mijenjaju u zavisnosti o njihovu porijeklu, hemijskom sastavu, kao i okruženju u kojem se nalaze.

#OTD in 2012, @NASAHubble's Wide Field Camera 3 captured this photo of Planetary Nebula NGC 5189. The unique structure of NGC 5189 was formed by a dying star shedding its outer layers. pic.twitter.com/nyKVYa24CU