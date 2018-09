NASA se vraća na Mjesec 2023. godine

Sljedeće godine biće obilježeno 50 godina otkad su ljudi prvi put sletjeli na Mjesec, a tim povodom NASA je otkrila planove povratka na zemljin satelit, piše "Mirror".

Kako su najavili iz Američke svemirske agencije, povratak na Mjesec planiran je za 2023. godinu.

"Iako su Amerikanci prvi put hodali po Mjesecu prije više od 50 godina, naši istraživači su ostavili otiske na samo šest mjesta. Sljedeći put će istraživanje Mjeseca biti potpuno drugačije", rekao je portparol NASA.

Agencija se nada da će ovom prilikom uspostaviti i lunarnu stanicu nazvanu "The Gateway" i to do 2020. godine. "Gateway" će se koristiti za testiranje nove tehnologije.

Osim planova za Mjesec, NASA je otkrila i planove za istraživanje Marsa koji su planirani za jul 2020. godine, gdje će se istraživati znakovi života na ovoj planeti.

