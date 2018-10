NASA snimila snažan bljesak kako izlazi iz crne rupe

Istraživanja sugerišu da su magnetna polja razlog zašto neke crne rupe usisavaju materijal iz svemira

Pokojni Stiven Hovking posvetio je mnogo vremena istražujući crne rupe. Zapravo, njegova teorijska predviđanja da crne rupe emituju zračenje često nazivaju Hokingovom zračenjem.

Do sada jedina stvar za koju su naučnici mislili da znaju sa sigurnošću jeste da je njeno gravitacijsko "povlačenje" tako jako da čak ni svjetlo ne može pobjeći. A novo Nasino otkriće dokazuje suprotno.

Naime, Nasa i Nuklearni Nasin teleskop Nustar (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) uočili su ogromnu erupciju svjetlosti koja izlazi iz centra supermasivne crne rupe u sazvježđu Pegaza, koje je udaljeno od Zemlje 324 miliona svjetlosnih godina. Nešto što bukvalno nikada ranije nije bilo viđeno.

Rezultati sugerišu da kada se korone, koje su izvori izuzetno energičnih čestica, stvaraju oko crne rupe, pucaju iz rupe, zbog čega se javlja snop svjetlosti rendgenskih zraka.

Why are some black holes feasting and others starving? Astronomers are finding evidence that magnetic fields may be the key to keeping dust close enough to be gobbled up by supermassive black holes lurking in the heart of most galaxies. Dive in: https://t.co/OFPfeasRHm pic.twitter.com/Tj4FIob500