NASA stigla do asteroida koji bi mogao da udari u Zemlju

Poslije dvogodišnjeg jurenja, Nasina sonda stigla je do asteroida Benua. Robotski istraživač Oziris-Reks u ponedjeljak se udaljio 19 kilometara od svemirske letjelice, a u asteroidovu orbitu trebalo bi da uđe do kraja godine. Nijedna svemirska letjelica nikada do sada nije prišla jednom takvom tijelu.

Benu se smatra potencijalno opasnim asteroidom, a prema procjenama naučnika, u neposrednoj blizini Zemlje mogao bi da se nađe za jedno 150 godina.

Ukoliko bi se sudario sa Zemljom, Benu bi vjerovatno napravio veliki krater.

Oziris-Reks treba da prikupi najmanje 60 grama prašine i šljunka, što je prvi takav pokušaj SAD nakon jedne manje misije na drugi asteroid, koju je sproveo Japan. Svemirski brod neće sletjeti, već će u 2020. godini uz pomoć mehaničke ruke od tri metra pokušati da pokupi čestice sa asteroida.

Planirano je da se kontejner za uzorke vrati na Zemlju, tačnije u Jutu u SAD, u narednih nekoliko godina.

"Jedva čekamo da istraživanje počne", tvitovao je naučnik Dante Loreta sa Univerziteta u Arizoni, prenosi Gardijan.

"Do Benua i nazad", dodao je.

Benu je udaljen 122 miliona kilometra od Zemlje i procjenjuje se da mu je prečnik oko 500 metara. Naučnici će saopštiti više detalja o ovom asteroidu sljedeće sedmice tokom sastanka u Vašingtonu.

Veličine većeg automobila, svemirska letjelica će pratiti asteroid godinu dana, prije nego što sa njega izvuče neophodne čestice i vrati se na Zemlju.

U međuvremenu, japanska svemirska letjelica primijetila je još jedan asteroid koji se nalazi blizu Zemlje i saopštili su da su krenuli u misiju uzimanja čestica sa njega.

Ovaj asteroid je nazvan Riugu i dvaput je veći od Benua.

Podaci sa ovog asteroida trebalo bi da na Zemlju stignu do 2020. godine.